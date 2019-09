Von der Leynova: Pogovori o resorjih "konstruktivni in pozitivni"

Strasbourg, 19. septembra - Novoizvoljena predsednica Evropske komisije se je danes v Strasbourgu sešla s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem in vodji političnih skupin. Po srečanju, na katerem naj bi po pričakovanjih pojasnila nekatere resorje in njihova poimenovanja, je pogovore označila za "zelo konstruktivne in pozitivne".