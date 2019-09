Slovenke v Bakuju že končale ekipno tekmovanje

Baku, 19. septembra - Slovenske ritmičarke Jekaterina Vedenejeva, Aleksandra Podgoršek, Iza Zorec in Aja Jerman so že končale ekipno tekmovanje na svetovnem prvenstvu v Bakuju, v kvalifikacijah za olimpijske igre 2020. Zadnji dan kvalifikacij so nastopile s kiji; Vedenejeva je prejela 20,425 točke, Zorčeva 14,250 in Jermanova 13,250. Skupno ima Slovenija 140,225 točke.