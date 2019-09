Režiser in umetnik Gus Van Sant razstavlja akvarele v New Yorku

New York, 22. septembra - V Galeriji Vito Schnabel v New Yorku akvarele razstavlja ameriški režiser, scenarist, slikar, fotograf in glasbenik Gus Van Sant. Postavitev združuje devet novejših del. Kot je povedal Van Sant, ki od 70. let minulega stoletja živi v Los Angelesu, so jih navdihnila leta življenja v bližini Hollywood Boulevarda.