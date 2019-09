Pompeo in Salman z novimi obtožbami na račun Irana

Rijad, 19. septembra - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman sta se v sredo strinjala, da mora Iran odgovarjati zaradi "agresivnega, brezobzirnega in ogrožajočega ravnanja". Na pogovorih v savdski Džedi sta sobotni napad na savdsko naftno infrastrukturo označila za nesprejemljivega, so sporočili iz State Departmenta.