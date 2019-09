Orkan Humberto oplazil Bermude

New York, 19. septembra - Orkan tretje kategorije Humberto s hitrostjo vetrov 195 kilometrov na uro je v sredo zvečer oplazil Bermude, kjer so iz previdnosti ustavili letalski promet, zaprli šole in vladne urade. Pričakujejo visoke valove in morda tudi tornade, neposrednega udarca na britanski otok s 70.000 prebivalci pa ne bo.