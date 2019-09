Slovenci v osmini finala z Bolgarijo, Makedonci izpadli

Ljubljana, 18. septembra - Zadnji tekmi skupine C evropskega odbojkarskega prvenstva sta določili končni vrstni red. Prvo mesto je zasedla Rusija, drugo Slovenija, po zmagi Finske nad Turčijo s 3:2 pa so kratko potegnili Severni Makedonci, ki jim je ta rezultat najmanj ustrezal in so ostali brez osmine finala.