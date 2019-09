Newyorške borze ob koncu trgovanja blizu izhodišč

New York, 18. septembra - Newyorške borze so se po začetnih padcih čez dan nekoliko okrepile in trgovanje zaključile blizu izhodišč. Vlagatelji so mirno sprejeli vnovično znižanje ključne obrestne mere za četrt odstotne točke na raven med 1,75 in dva odstotka. Gre sicer za pričakovano potezo, poročajo tuje tiskovne agencije.