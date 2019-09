Slavnostna akademija obeležuje 100-letnico šole za slepe in slabovidne s kulturnim programom

Ljubljana, 19. septembra - Slavnostna akademija ob 100-letnici šole za slepe in slabovidne nocoj ob 19. uri prireja brezplačen kulturni program v Slovenski filharmoniji. Z dogodkom želijo osveščati o slepoti in slabovidnosti. Na prireditvi bo udeležence nagovoril tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, so sporočili iz Centra Iris za slepe in slabovidne.