V UKC Ljubljana razmišljajo o novi kliniki za srce, za zdravljenje tako odraslih kot otrok

Ljubljana, 18. septembra - Strokovni svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je ta teden podprl predlog o ustanovitvi klinike za srce, za zdravljenje odraslih in otrok s srčnimi boleznimi. A odločitev še ni dokončna, med drugim bodo počakali na stališča delov UKC, na katere bi to vplivalo, so pojasnili v UKC.