Ljubljanska borza: Veliko zanimanje za Zavarovalnico Triglav

Ljubljana, 18. septembra - Na Ljubljanski borzi je bilo danes sklenjenih za skupaj 3,4 milijona evrov poslov, od tega več kot polovico z delnicami Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so povpraševali še po delnicah NLB, Krke in Petrola, trgovanje s preostalimi je bilo zelo skromno. Tečaji so se gibali precej neenotno in indeks SBI TOP se skoraj ni spremenil.