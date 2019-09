Nov napad talibanov v Afganistanu, najmanj 12 ranjenih

Kabul, 18. septembra - V današnjem samomorilskem napadu na zgradbo javne uprave v mestu Jalalabad na vzhodu Afganistana je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Priče so po eksploziji slišale streljanje, nihče pa še ni prevzel odgovornosti za napad. Na območju so aktivni skupina Islamska država in talibani, slednji so v torek v ločenih napadih v državi ubili skoraj 50 ljudi.