Finančna panoga v novih tehnoloških ponudnikih ne vidi konkurence

Ljubljana, 18. septembra - Finančne storitve se razvijajo in spreminjajo, na trg vstopajo novi ponudniki, v katerih pa banke in zavarovalnice ne vidijo tekmecev. Prostora na trgu je dovolj za vse, je bilo slišati na današnjem dogodku v Ljubljani, na katerem so razmišljali o tem, ali lahko fintech podjetja ogrozijo tradicionalne finančne ponudnike.