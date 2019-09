Ljubljana, 18. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje/vzhod proti Novem mestu, na štajerski avtocesti med Blagovico in Trojanami proti Mariboru, na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji.