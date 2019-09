V Mestni galeriji Ljubljana razstava o povezavah med Evropo in Bližnjim Vzhodom

Ljubljana, 19. septembra - V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli mednarodno razstavo z naslovom Po prekopu je obstajal samo še "naš" svet. S postavitvijo želijo opozoriti na vrsto zgodovinskih in geografskih povezav med Evropo in Bližnjim vzhodom, še posebej Egiptom in Sueškim prekopom, ter vzpodbuditi razmislek o teh povezah v zrcalu sedanjosti.