Policija priprla osem navijačev Lilla po neredih pred tekmo z Ajaxom

Amsterdam, 18. septembra - Pred torkovo tekmo lige prvakov med Ajaxom in Lillom je prišlo do navijaških izgredov, strasti razgretih Francozov pa je morala miriti policija. Več kot 300 jih je aretirala, osem jih je ostalo v priporu, ostale pa so čez noč izpustili, je danes potrdila amsterdamska policija.