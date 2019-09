Graditelj mostov med besedno in likovno umetnostjo Gustav Januš praznuje 80 let

Ljubljana, 19. septembra - Pesnik, prevajalec in slikar Gustav Januš danes praznuje 80. rojstni dan. Januš velja za graditelja mostov, potnika med redom in kaosom, med jeziki, ter med likovno in besedno umetnostjo. Umetniški kredo ustvarjalca, ki se je s pesniškimi zbirkami in prepoznavnimi opusi slik vpisal tako v avstrijski kot slovenski prostor, je iskanje.