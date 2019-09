V Novi pošti mednarodni simpozij filozofov in gledališčnikov

Ljubljana, 19. septembra - V Novi pošti se bo ob 15. uri začel mednarodni simpozij, na katerem bodo filozofi in gledališčniki govorili o uprizarjanju konceptov. Simpozij s prispevki Mladena Dolarja, Freddieja Rokema, Ire Avnerija, Mirta Komelja, Bare Kolenc in Gregorja Modra bo pospremil izid knjig Filozofi in gledališčniki: misliti uprizoritev ter Uprizarjanje konceptov.