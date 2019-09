Lenarški TBP nadaljuje z zmerno rastjo prodaje

Lenart, 18. septembra - Tovarna bovdenov in plastike (TBP) iz Lenarta, katere največji lastnik je bosanski poslovnež Nijaz Hastor in je konec lanskega leta zaposlovala že skoraj tisoč ljudi, je tudi lani dosegla novo zmerno rast prodaje. Skupaj so beležili 64,5 milijona evrov prihodkov, pet odstotkov več kot leto prej, ter ustvarili tri milijone evrov čistega dobička.