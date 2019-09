Po Ljubljani še 21 spotikavcev v spomin na judovske meščane

Ljubljana, 18. septembra - V Ljubljani so prve spotikavce, kocke v spomin na judovske meščane Ljubljane, ki so bili zaradi porekla iztrgani iz svojih domov in odpeljani v različna koncentracijska taborišča po Evropi, postavili pred dobrim letom. Tem se danes pridružuje še 21 tovrstnih spominskih obeležij. Prvega bodo ob 10. uri položili na Krojaški ulici 5.