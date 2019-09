Cene nafte so se stabilizirale

Singapur, 18. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju stabilizirale. Po sobotnih napadih na največjo rafinerijo nafte v Savdski Arabiji so beležile izjemno rast, v ponedeljek so med trgovanjem pridobile skoraj petino vrednosti, potem ko so v torek v Rijadu napovedali obnovitev celotne proizvodnje do konca meseca, pa krepak padec.