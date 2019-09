Odprtje jantarnega koridorja za skupno reševanje transportnih vprašanj

Koper, 18. septembra - V Kopru so danes uradno obeležili odprtje jantarnega transportnega koridorja, ki povezuje industrijska središča ter intermodalne terminale Poljske, Slovaške, Madžarske in Slovenije. Kot je poudaril direktor koridorja Gerhard Troche, koridor predstavlja platformo, prek katere lahko vsi deležniki naslavljajo skupna vprašanja in izzive.