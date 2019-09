Jelki Godec očitki o kršitvi določil o omejitvah poslovanja

Ljubljana, 17. septembra - Poslanka SDS Jelka Godec je pred sedmimi leti kot direktorica šentjurske ljudske univerze možu omogočila, da je iz evropskih in državnih sredstev pridobil za okoli 7000 evrov bruto, so po poročanju POP TV in Televizije Slovenija ugotovili na Razvojni agenciji Kozjansko. Na KPK ocenjujejo, da je šlo za kršitev določil o omejitvah poslovanja.