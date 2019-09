Vesel: Med starostniki s povprečno pokojnino in v domu so si kavico leta 2016 lahko privoščili le najbolj zdravi

pogovarjala se je Polona Šega

Ljubljana, 17. septembra - Med starostniki s povprečno pokojnino, ki so leta 2016 živeli v domu, je le tistim v javnem domu in z osnovno oskrbo ostalo še nekaj malega od pokojnine. Ostali niso imeli dovolj niti za plačilo doma. Za kavico niso imeli, je za STA dejal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, potem ko so objavili revizijo o storitvah socialnega varstva.