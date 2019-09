Nov incident med Rusijo in Severno Korejo

Moskva, 17. septembra - Ruska obalna straža je v Japonskem morju v ruskih ozemeljskih vodah opazila dve severnokorejski ribiški ladji in 11 motornih čolnov. Ena od ribiških ladij je stražarje napadla, pri tem pa so bili ranjeni trije člani posadke, je sporočila ruska obveščevalna služba FSB. Rusi so obe ladji, na katerih je bilo skupno 66 ljudi, pridržali.