Evropski poslanci: Krčenje amazonskega pragozda je katastrofa

Strasbourg, 17. septembra - Gozdni požari v amazonskem pragozdu so velikanska katastrofa, ne gre le za naravno nesrečo, ampak so posledica trgovine in industrije, so danes v razpravi v Strasbourgu opozorili evropski poslanci. Številnih kritik in pozivov k njegovi blokadi je bil deležen prostotrgovinski sporazum, ki ga je EU sklenila z državami Mercosurja.