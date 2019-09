Metod Pevec za STA: Dobiček in gospodarska rast za trajno usmeritev družbe ne pomenijo nič (intervju)

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 18. septembra - Režiser Metod Pevec s filmom Jaz sem Frenk, ki je v torek odprl 22. Festival slovenskega filma v Portorožu, gledalca spomni na čas socializma, ko so bile v ospredju vrednote, kot so enakost, pravičnost in solidarnost, ter zavedanje, da denar človeku ne prinaša sreče. Danes pa se zdi, da se vse vrti okoli denarja. In Frenk temu odločno pravi ne!