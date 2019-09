Za izplačilo neizplačanega dodatka za nego otroka po predlogu zakona potrebnih okoli pet milijonov evrov

Ljubljana, 17. septembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, ki rešuje problematiko dodatkov za nego otroka za pomoč in postrežbo, s katero so se srečali starši slepih in slabovidnih otrok. Ministrstvo ocenjuje, da bo za izplačila potrebnih dobrih pet milijonov evrov.