Thomas Cook v ZDA z zahtevo za zaščito pred upniki, rešili naj bi ga Kitajci

New York, 17. septembra - Ena vodilnih potovalnih skupin na svetu, britanski Thomas Cook, je na pristojnem sodišču v New Yorku vložila prošnjo za zaščito pred upniki. Za ta korak se je odločila v okviru prizadevanj za širše prestrukturiranje dolga, poročajo tuje tiskovne agencije. Britanska skupina je v hudih finančnih težavah in upa, da jo bo rešilo kitajsko podjetje.