Alpinistična javnost pretresena ob smrti Dava Karničarja, ki je kot prvi Zemljan smučal z vrha Everesta

Ljubljana, 17. septembra - V alpinistični in plezalski skupnosti so pretreseni ob smrti slovenskega vrhunskega alpinista in ekstremnega smučarja Davorina Dava Karničarja. Viki Grošelj, ki je bil s Karničarjem na petih himalajskih odpravah, je prepričan, da gre za veliko škodo za slovenski alpinizem in slovensko ekstremno smučanje in tudi za Slovenijo nasploh.