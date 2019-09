Poslanci NSi Pikalu predstavili svoj predlog rešitve glede financiranja zasebnih šol

Ljubljana, 17. septembra - Poslanci NSi so se danes sestali z ministrom za izobraževanje Jernejem Pikalom. Napovedali so, da bodo sodelovali v njegovi delovni skupini za iskanje konsenza o financiranju zasebnih šol, čeprav so do nje skeptični. Predstavili pa so mu tudi svoj predlog rešitve za realizacijo odločbe ustavnega sodišča.