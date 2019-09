Termit: Izrečena prepoved predelave odpadkov veljavna tudi po 13. oktobru

Ljubljana, 17. septembra - V družbi Termit so zavrnili današnje navedbe župana Občine Moravče Milana Balažica, da se jim 13. oktobra izteče trimesečna prepoved delovanje naprave za predelavo odpadkov. Prepoved namreč velja do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja, so zapisali v odzivu na Balažiceve besede.