Ozračje se segreva še hitreje kot predvideno v pariškem sporazumu

Pariz, 17. septembra - Emisije toplogrednih plinov povzročajo hitrejše globalno segrevanje, kot je bilo predvideno, kažejo meritve po novih modelih, ki bodo zamenjali tiste, ki so jih pri dozdajšnjih projekcijah uporabljali znanstveniki ZN. Povprečne temperature bi se lahko do leta 2100 zvišale za 6,5 do sedem stopinj Celzija oz. dve stopinji več od aktualne napovedi.