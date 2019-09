DrogArt že 20 let s prizadevanji za zmanjševanje posledic uporabe drog

Ljubljana, 17. septembra - DrogArt letos praznuje 20-letnico. "Z različnimi programi in projekti predvsem na področju zmanjševanja škode zaradi uporabe drog in alkohola smo vedno tam, kjer nas mladi potrebujejo, pa naj bo to s svetovanjem, testiranjem ali prvo pomočjo," so zapisali ob okrogli obletnici, ob kateri so pripravili tudi dan odprtih vrat.