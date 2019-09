Pri Sanjah romana Sally Rooney in Markusa Zusaka

Ljubljana, 17. septembra - Pri založbi Sanje sta izšla romana Pogovori s prijatelji avtorice Sally Rooney in Odposlanec Markusa Zusaka. V novi zbirki, ki so jo poimenovali Rak samotar, je izšel esej Thomasa Mertona O dežju in nosorogu. Napovedali so tudi izid eseja Wilhelm Reicha Prisluhni, mali človek!, ki bo izšel v prav tako novi zbirki Knjižnica sežganih knjig.