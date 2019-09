V Mežici občanom na voljo štiri električna kolesa

Mežica, 17. septembra - Sistem izposoje električnih koles ME-CIKL, ki so ga v Mežici zagnali konec maja, uradno pa odprli danes v okviru evropskega tedna mobilnosti, ima že prek 60 uporabnikov. Na voljo so jim štiri električna kolesa. Naložba je vredna 20.000 evrov, obstaja pa možnost prihodnje povezave s sistemoma na Prevaljah in Ravnah na Koroškem.