Teden sredozemske obale pod geslom Morje za prihodnost

Portorož, 17. septembra - V Portorožu so danes uradno odprli letošnji Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Ta letos poteka pod geslom Morje za prihodnost ter bo z vrsto dogodkov v vseh štirih obalnih občinah in širše v prostoru med Gradežem in Porečem vse tja do 28. septembra spodbujal k iskanju skupnih rešitev za morsko okolje.