Sindikat upokojencev od vlade zahteva izredno uskladitev pokojnin

Ljubljana, 17. septembra - Sindikat upokojencev Slovenije je pred odločanjem o predlogu proračuna za leti 2020 in 2021 danes na poslance in vlado naslovil odprto pismo, v katerem jih spominja, da so upokojenci že nekaj časa v čakalni vrsti za zakonsko uskladitev pokojnin, za kar so bili prikrajšani po zakonu za uravnoteženje javnih financ, in zahteva njihovo uskladitev.