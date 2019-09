Iz taborišča na severu Francije začeli premeščati okoli tisoč migrantov

Dunkerque, 17. septembra - Francoska policija je danes zjutraj iz telovadnice in njene okolice v bližini mesta Dunkerque na severu Francije začela premeščati okoli 1000 migrantov. To je storila po odločitvi sodišča, da tamkajšnje taborišče predstavlja zdravstveno in varnostno tveganje. Migrante so lokalne oblasti v telovadnico namestile konec leta 2018.