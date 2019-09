Slovaku zaradi drzne tatvine pogojno zapor in izgon iz države

Ljubljana, 17. septembra - Policisti so v ponedeljek okoli 17. ure obravnavali Slovaka, ki so ga na Ciril Metodovem trgu v Ljubljani zadržali občani, ker je kradel v trgovini. Policisti so ga pridržali, preiskovalni sodnik pa je 30-letnemu Slovaku izrekel zaporno kazen enega leta s preizkusno dobo treh let in izgon tujca iz države za dobo treh let.