Strateško razvojni program slovenjgraške bolnišnice tudi kot povabilo kadru

Slovenj Gradec, 17. septembra - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec imajo po več kot desetletju spet sprejet petletni strateško razvojni program, v katerem so zapisani načrti za razvoj stroke in potrebna vlaganja. Z vizijo želi bolnišnica tudi privabiti nov kader. To ji sicer deloma že uspeva, saj ima danes zaposlenih 17 specialistov več kot pred dvema letoma, a še vedno premalo.