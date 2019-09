Iračan v avtomobilu s slovensko registracijo prevažal šest tujcev

Črnomelj/Novo mesto, 17. septembra - Policisti so v ponedeljek zvečer na območju Črnomlja med varovanjem državne meje ustavili avtomobil s slovensko registracijo, ki ga je vozil državljan Iraka. V njem je prevažal pet državljanov Sirije in državljana Palestine, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Iračanu so policisti odvzeli prostost in zasegli avtomobil.