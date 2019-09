Kokorin in Mamajev predčasno na prostosti

Moskva, 17. septembra - Znana ruska nogometaša Aleksander Kokorin in Pavel Mamajev, ki sta lani v eni od moskovskih restavracij povzročila nasilen incident, za kar so ju maja obsodili na leto in pol zaporne kazni, sta pogojno na prostosti. Od kazni so jima namreč odšteli več kot šest mesecev, ki sta jih preživela v priporu, preostanek pa spremenili v pogojno kazen.