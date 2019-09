Kardinal Pell s pritožbo na obsodbo za spolne zlorabe še na najvišje sodišče

Melbourne, 17. septembra - Avstralski kardinal George Pell, ki so mu marca zaradi zaradi spolnih zlorab dveh dečkov konec 90. let 20. stoletja prisodili šest let zapora, je danes pritožbo na obsodbo vložil še na najvišje sodišče v Avstraliji. Pell se je v preteklosti že neuspešno pritožil, odločitev sodnikov avstralskega visokega sodišča pa bo dokončna.