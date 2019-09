Boeingi 737 max brez časovnice za vzlet, FAA naj bi napravil kup napak

Washington, 17. septembra - Časovnica, kdaj bodo letala 737 max ameriškega proizvajalca Boeing znova poletela v nebo, ni postavljena, je v ponedeljek dejal prvi mož ameriške Zvezne uprave za civilno letalstvo (FAA) Stephen Dickson. "Na prvem mestu je varnost in ne lovimo nobenih rokov," je poudaril. Stroka naj bi bila medtem zelo kritična do dela in odziva FAA v tej zadevi.