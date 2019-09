Pri Mladinski knjigi šest novosti za mlajše, a tudi starejše bralce

Ljubljana, 17. septembra - Mladinska knjiga z novim svežnjem knjig nagovarja predvsem mlajšo generacijo: Feri Lainšček z izborom ljubezenskih pesmi in Peter Svetina z vpogledom v zgodovino slovenske mladinske književnosti. Če osamljen in otožen Mumindol izpod peresa Tove Jansson prinaša kanček žalosti, le-to odganja smeh ob delih Davida Walliamsa in Dava Pilkeyja.