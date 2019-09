V alpinistični skupnosti pretreseni ob Karničarjevi smrti

Ljubljana, 17. septembra - V alpinistični in plezalski skupnosti so pretreseni ob smrti slovenskega vrhunskega alpinista in ekstremnega smučarja Davorina Dava Karničarja. "Velika škoda za slovenski alpinizem in slovensko ekstremno smučanje in lahko mirno rečem, tudi za Slovenijo nasploh," je bil ob smrti alpinističnega tovariša pretresen Viki Grošelj.