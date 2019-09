Trumpove davčne napovedi želi tudi pravosodna ministrica New Yorka

New York, 17. septembra - Okrožno državno tožilstvo Manhattna je po poročanju New York Timesa konec avgusta izdalo uradni nalog za izročitev osebnih in podjetniških davčnih podatkov predsednika ZDA Donalda Trumpa za zadnjih osem let. Podatke o Trumpovih davkih sicer želijo pridobiti tudi kongresni demokrati, novinarji in drugi.