Boštjan Videmšek v New Yorku predstavil knjigo o izkušnjah s terena

New York, 17. septembra - Slovenski novinar Boštjan Videmšek je v newyorški knjigarni McNally Jackson v Brooklynu predstavil svojo zadnjo knjigo Dispatches from the Frontlines of Humanity: A Book of Reportage, ki je izšla samo v angleščini. Sodelovali sta tudi Leonora Flis, ki je predstavila zvrst literarnega novinarstva, program pa je povezovala Miriam Drev.