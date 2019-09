V požaru na splitskem poslovnem terminalu zgorelo več avtomobilov

Zagreb/Split, 17. septembra - V požaru na trgovsko-transportnem terminalu (TTTS) v Splitu je v ponedeljek zgorelo osem kombiniranih in eno osebno vozilo, so potrdili splitski gasilci, ki so v eni uri lokalizirali požar. Priče so omenjale tudi eksplozije na kraju dogodka. Ognjeni zublji naj bi najprej zajeli lesene palete, nato pa avtomobile, so poročali lokalni mediji.