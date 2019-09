Na Ravnah na Koroškem se začenja 15. Festival slovenskega jazza

Ravne na Koroškem, 17. septembra - Z odprtjem fotografske razstave IZ-bor Iztoka Zupana in solo koncertom tolkalca Gala Furlana se danes na Ravnah na Koroškem začenja 15. Festival slovenskega jazza. Vrhunec koncertnega dogajanja bo v petek in soboto, do takrat pa se obetajo različne festivalske vsebine na več prizoriščih, ki bodo jazza željni publiki na Koroškem odpirale nova vrata.